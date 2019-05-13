انت الان تتابع تفاصيل خبر حكم بالسجن 140 عاماً قد يطول أمريكياً متهماً بالتهديد بقتل ترامب والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 13 مايو 2019 11:52 صباحاً - أظهرت وثائق قضائية أن السلطات الأمريكية وجّهت اتهامات لرجل من ولاية كونيتيكت؛ قال ممثلو الادعاء فيها إنه هدد بقتل الرئيس، دونالد ترامب، وأرسل إلى آخرين تهديدات ورسائل تحتوي على مسحوق أبيض مريب.

وتم توجيه 16 تهمة إلى جاري جرافيل (51 عاماً)؛ منها تهديد الرئيس، في سبتمبر من العام 2018، بأن أرسل مظروفاً يحتوي على مسحوق أبيض ورسالة كتب فيها بخط اليد "مُت"، وفق ما أفادت وكالة "رويترز"، اليوم الاثنين.

وذكرت لائحة الاتهام أن الرجل أرسل مظاريف مشابهة إلى معبد ومسجد وفرع للرابطة الوطنية لدعم الملونين (تعمل لضمان المساواة في الحقوق من أجل القضاء على التمييز القائم على العرق وضمان صحة ورفاهية جميع الأشخاص).

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وقال المسؤولون إن الرسالة زعمت أن المسحوق سمّ حيوي، لكن ثبت أنه غير ضار.

وأرسل جرافيل أيضاً رسائل بالبريد الإلكتروني وأجرى اتصالات هاتفية هدد خلالها بتفجير قنابل في فيرمونت وواشنطن ومواقع عديدة في كونيتيكت، منها مبانٍ حكومية ومنشأة للصحة النفسية.

ويواجه الرجل إذا أدين بكل التهم عقوبة قصوى بالسجن 140 عاماً.