صاحبة مبادرة تعدد الزوجات: "اتجوز عشان لو اتخانقت مع واحدة في رمضان تلاقي التانية"

في محاولات منها لسرد أسباب واضحة لدعوتها، عادت منى أبو شنب، صاحبة دعوة تعدد الزوجات، لمنشورات الدعوة للتعدد، وربطة أسبابها بشهر رمضان المُبارك.

ونشرت "أبو شنب" عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلة: "عدّد الزوجات علشان زوجتك لما تختلق خناقه معاك في رمضان وتروح تقضيه عند أهلها تلاقى الزوجة التانية معاك، تقوم تروح تزورهم وترجع بسرعة علشان هتخاف تسيبك لوحدك مع الزوجة التانية".

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وكانت صاحبة الدعوة، هاجمت السيدات مؤخرًا، من خلال مقطع فيديو، بعدما أتهمتهن بالخيانة الزوجية، وتحديد اختيار الزوج وفقًا للمال فقط، قائلة: "الستات مش بتفكر غير في الجنس والمال بس".

وتابعت: "ممكن تبقى متجوزة وتعمل علاقة مع محاميها، أو مدرب أولادها، أو مع واحد كانت بتحبه قبل كدة، وتفضل مع جوزها عشان الفلوس".

واختتمت قائلة: "أنا مش بهاجم واحدة بعينها، بس اللي هتدافع تبقى زيهم".

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