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حالة مرضية نادرة تصيب واحدًا من بين مليوني شخص تسمى "الرجل المتحجر" عانى منها طفل روسي يدعى "تيموفي" يبلغ من العمر عامين حيث جعلته يتحول لتمثال حجري.
- ولادة شبه طبيعية
أصيبت سفيتلانا بافلينكو، والدة تيموفي بحالة من الذعر والهلع فور معرفة حالة ابنها الصحية، فهو أصغر أطفالها حيث ولد بصحة جيدة لكن أصابع قدمية منحنية قليلًا، بحسب صحيفة" ميرور" البريطانية.
أخبر الأطباء الأم بأن قدميه لا تشكل مشكلة لكنها لم تعرف أنها تعد علامة لمتلازمة "الرجل المتحجر" التي تطورت مع الأيام وبدأت الأورام تظهر في رأسه وعنقه وكتفيه وذراعيه وهو ما أثر على حركته، مما أصاب العائلة، في مدينة راسنويارسك بسيبيريا بحالة من القلق من حالته وأرسلوه إلى العاصمة موسكو كي يتلقى العلاج المناسب.
وتحاول الأم جاهدةً جمع تبرعات لعلاج طفلها، كما تسعى لحضور مؤتمر طبي في موسكو سيحضره كبار الأطباء في العالم بهذا المجال لعلها تجد علاجًا لحالة طفلها النادرة، وخاصة أن حالته تزداد سوءًا يومًا بعد يوم.
كانت هذه تفاصيل خبر طفل روسي يحير الأطباء.. أصيب بمتلازمة "الرجل المتحجر" ووالدته تجمع تبرعات لعلاجه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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