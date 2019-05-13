انت الان تتابع تفاصيل خبر مسيحيون يهاجمون مسجداً في سريلانكا وفرض حظر للتجوال والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 13 مايو 2019 09:50 صباحاً - أطلق الجيش السريلانكي الرصاص في الهواء في مدينة شمال البلاد فرضت فيها الشرطة حظراً للتجوال، اليوم الأحد، بعدما هاجمت حشود مسيحية مسجداً، في تجدد للتوتر الديني إثر اعتداءات عيد الفصح.

وقال المتحدث باسم الشرطة، روان غوناسيكيرا، إن حشوداً هاجمت أيضاً محال تجارية يملكها مسلمون في مدينة تشيلو الواقعة على بعد 80 كم شمال العاصمة كولومبو.

وبحسب وسائل إعلام محلية اندلع العنف في تشيلو، ذات الغالبية الكاثوليكية، بعدما أساء أحد السكان فهم منشور على "فيسبوك" اعتبره تهديداً للمسيحيين.

وأفاد غوناسيكيرا بأن الشخص المسلم الذي نشر المنشور أوقف، كما أشار إلى أن حظر التجوال المفروض سيرفع بحلول فجر يوم الاثنين.

وقال مسؤولون إن حظر التجوال المفروض في تشيلو يهدف إلى منع انتشار الاضطرابات.

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وتأتي هذه الاضطرابات في وقت استأنفت فيه الكنائس الكاثوليكية إقامة القداديس، اليوم الأحد، لأول مرة منذ تفجيرات عيد الفصح في 21 مارس الماضي، التي استهدفت 3 كنائس و3 فنادق وأسفرت عن مقتل 258 شخصاً.

وحملت الحكومة منظمة جهادية محلية بايعت تنظيم "داعش" مسؤولية الهجمات.

والأسبوع الماضي، نشبت مواجهات مماثلة في بلدة نيغومبو الواقعة بين كولومبو وتشيلو، بعدما تطورت مناقشة حادة بين رجلين إلى عنف ديني أسفر عن إصابة 3 أشخاص بجروح.

وفرضت حالة الطوارئ في البلاد منذ تفجيرات عيد الفصح، ومنحت قوات الأمن صلاحيات واسعة لتوقيف المشتبه بهم.

ويشكل المسلمون نحو 10% من سكان سريلانكا البالغ عددهم 21 مليوناً، والمسيحيون نحو 7.6%، في حين يشكل البوذيون الغالبية.