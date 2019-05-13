أبرز تصاميم الأقراط الماسية لإطلالة مفعمة بالأنوثة

كل قطعة من قطع المجوهرات التي يدخل الماس إليها تصبح أفخر وأغنى. وتصاميم الأقراط التي قدّمتها دور المجوهرات العالمية ضمن مجموعاتها هذا العام، جاءت غنيّة بحجر الألماس البرّاق وبتصاميم جذابة وغنيّة.

فقدمت دار أكيليس Akillis تصاميم أقراط ضمن مجموعة بازل Puzzle مصنوعة من الذهب الأبيض ومرصّعة بأحجار الماس باللون الأبيض. وهي أقراط تتميّز بتقطيعاتها الجذابة وتصميمها الذي يجمع بين البساطة والفخامة.

اكيليس

كما قدمت دار شانيل CHANEL أقراطاً من مجموعة Plume de CHANEL مصنوعة أيضاً من الذهب الأبيض ومرصّعة بأحجار الماس. وهي أقراط متدلية تبدأ بقطعة ماسية على شكل نجمة ويتدلى منها حبيبات آخر على شكل أوراق الأزهار.

شانيل

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أما دار بولغري Bulgari فقد قدّمت أقراطاً ضمن مجموعتها الشهيرة سيربانتي Serpenti مصنوعة من الذهب الأبيض ومرصّعة بالكامل بأحجار الماس وبتصميم الأفعى الناعم.

بولغري

ومن تصاميم الأقراط الماسية التي لفتت نظرنا أيضاً كانت هذه الأقراط من مجموعة روز ديور باغاتيل Rose Dior Bagatelle من ديور فاين جوليري Dior Fine Jewellery والمستوحاة من الطبيعة بتصميمها الشبيه بالزهرة.

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