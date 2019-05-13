الكرانيش المتدرجة تزين فساتين الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ) – تزين الكرانيش المتدرجة الفساتين في صيف 2019؛ حيث تألقت بها عارضات أزياء الماركات العالمية مثل Dolce & Gabbana و H & M و Lisa Marie Fernandez. وأوضح خبير الموضة الألماني جيرد مولر تومكينس أن الفستان المزدان بكرانيش متدرجة يمتاز بقصة واسعة ليتمايل مع نسمات الهواء أثناء المشي، ما يوفر للمرأة تهوية جيدة ويمنحها إحساسا بالراحة في ظل درجات الحرارة المرتفعة. وأضاف تومكينس أن هذا التأثير يتعزز من خلال الخامات الخفيفة ذات التأثير اللطيف على البشرة مثل القطن والحرير والساتان والشيفون والدانتيل. ويتألق الفستان المزدان بكرانيش متدرجة بنقوش الزهور ذات الطابع الرومانسي الحالم أو نقوش "البولكا دوتس" الكلاسيكية الأنيقة.

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