"مترميش بواقي الأكل".. نصائح للستات عند تخزين الوجبات في رمضان

بمناسبة شهر رمضان الكريم تعمد ربات المنازل على طهي وجبات كثيرة استعدادًا للإفطار، لكن مشكلة كبيرة تقع فيها الكثيرات هي الطعام الفائض حيث تريد تخزينه حتى يكون صالحًا لتناوله في اليوم التالي.

وعرض موقع "ماي ريسيبيز" الذي يمكن لربات البيوت استخدامها لتخزين بقايا الطعام:

1- قسمي باقي الوجبات الكبيرة إلى أجزاء صغيرة للتبريد السريع في الثلاجة.

2- يمكنك إخراج الحشو من الدجاج واللحوم ووضعها في حاوية منفصلة.

3- لا بد من وضع الأطعمة الساخنة في الثلاجة أو المجمد، لكن لا تفرطي في تعبئة العبوة.

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4- يمكنك إعادة تسخين بقايا الطعام إلى درجة حرارة 165 فهرنهايت وينبغي أن يصل الحساء إلى درجة الغليان.

5- عند استخدام الميكروويف لتسخين بقايا الطعام، فاستخدمي الأطباق الآمنة فقط مع تفريغ الطعام من العبوات البلاستيكية.

6- وفي حالة إعادة تسخين الطعام في الميكروويف يجب تحريك الطعام خلال عملية التسخين ونقل القطع الأكبر إلى الأعلى.

7- اتركي الطعام لبعض الوقت بعد تسخينه في الميكروويف، لأنها سيستمر بالطهي حتى بعد إطفاء الفرن.

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