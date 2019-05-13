حواديت ديمة والجدة سليمة.. الحلقة السابعة: سيلا وبيلان والتسامح

يُعد التسامح وسيلة مهمة لتفريغ الطاقات السلبية والمشاحنات بين الناس، وللتخلص من البغضاء التي تؤدي إلى الحقد والكراهية وقطع العلاقات، وحثنا نبيا الكريم صلى الله عليه وسلام على التسامح وحب الخير للأخرين.

وقد ذكر الله سبحانه وتعالى كثيرًا من الآيات الكريمة التي تدل على علو منزلة المتسامحين والعافين عن الناس، قال تعالى: "وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا ۗ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ".

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لذلك نقدم اليوم من حواديت ديمة والجدة سليمة، حدوتة عن "التسامح"، تأليف مي عبدالهادي، أداء صوتي أسماء عبدالعزيز، ومي عبدالهادي.

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