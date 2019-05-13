"قفاطين" الفنانة أسماء لمنور مصدر إلهام لإطلالات شهر رمضان

اتخذت مجموعة من النساء المغربيات والعربيات، قفاطين المطربة والفنانة المغربية أسماء لمنور، مصدر إلهام لإطلالات شعر رمضان المبارك، حيث إن العديد من النسوة أبدى إعجابهم بالصور المميزة للقفطان المغربي التي قامت بتنزيلها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستغرام".

وعلقت إحدى المعجبات: "لا تمتلك أسماء لمنور صوتا مميزا فقط بل أيضا إطلالتها مميزة للغاية، ويرجع ذلك لحبها في إبراز أزيائها المغربية"، وقالت أخرى "من المميز في اختيارات أسماء لمنور هو الألوان الجريئة من القفطان، مثل الأحمر والأصفر، واللون الأصفر المائل للخضار وغيرها من الألوان المميزة التي جعلت حسابها مصدرا لكل امرأة تريد ارتداء القفطان بشكل مميز وبلون مختلف".

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وتفضل النساء شهر رمضان المبارك، أن يرتدين ويتزين بالأزياء التقليدية العربية حتى يصبحن ملكات على عرش الأناقة، ومن أكثر الأزياء التقليدية جمالا هو القفطان المغربي الذي يزيد بجماله لمسة أنيقة على تفاصيله المحتشمة ورزانته وفخامته العالية.

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وأصبح القفطان المغربي خلال السنوات الأخيرة الماضية، علامة فارقة في أزياء شهر رمضان المبارك لدى النجمات والمشاهير وسيدات المجتمع الراقي، حيث ارتدت العديد منهن القفطان في سحورات وفطورات شهر رمضان.

ويعدّ القفطان المغربى من أقدم الملابس التراثية التقليدية المغربية، كما يعد رمزا للثقافة والإبداع والفن، إذ يعود ظهوره إلى العصر المريني ثم العصر السعدي وبخاصة في عهد السلطان المغربي أحمد المنصور الذهبي، ثم انتشر في الأندلس حسب بعض الباحثين، بفضل موسيقي "زرياب" في بداية القرن التاسع، وكان أول ظهور للقفطان في المدن المغربية المعروفة كفاس، تطوان، والرباط.

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