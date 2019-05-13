"قدمها كله خير ورزق".. تعليقات رواد "السوشيال ميديا" على ظهور زوجة "صلاح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز حسن:

خطفت الأنظار زوجة النجم العالمي ولاعب نادي ليفربول، محمد صلاح الأنظار بعد ظهورها للمرة الثانية لمشاركته الاحتفال بفوزه بجائزة "الحذاء الذهبي" كأفضل هداف لهذا الموسم في الدوري الإنجليزي.

وظهرت الزوجة ماجي محمد صادق في ملعب "أنفيلد" بإطلالة مشرقة، إذ اعتمدت على ألوان زاهية ومُبهجة، فارتدت "بلوزة" بأكمام طويلة، مزينة بالنقوش، ونسقت معها طرحة باللون "الموف"، وبنطلون أسود وحذاء ياضي.

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وتفاعل عدد من رواد "السوشيال ميديا" مع ظهورها، وتداول بعضهم نشر صورها بصحبة الابنة مكة، وشاركوا بكتابة عدد من التعليقات، ورحب الكثير خلال التعليقات بظهورهما ومشاركة ودعم النجم محمد صلاح الاحتفال.

ويمكنكم مطالعة أبرز التعليقات على ظهورها من خلال الألبوم الأعلى: