ليست ضمن أعراض السرطان.. أسباب متنوعة لآلم الثدي

يعاني الكثير من السيدات بالشعور بألم بالثدي، أو حرقة حادة وتصلب في نسيج الثدي.

وقد يحدث ذلك بشكل متواصل أو متقطع فقط، في منطقة الثدي أو منطقة الإبط، فيُصبنَ بالقلق لخوفهن من أن يكون سبب الألم سرطان الثدي، إلّا أن الشعور بالوجع في منطقة الثدي لا يعدّ أحد أعراض سرطان الثدي.

ومن أسباب آلام الثدي كما ذكرها موقع "daily medical".

أسباب هرمونية

آﻻم الثدي الدورية تترابط وبقوة، مع الهرمونات والحيض، كما وأنها تتحسن أو حتى تختفي أثناء الحمل وما بعد انقطاع الحيض، مما دعى الخبراء إلى وضع نظرية مفادها وجود ترابط بين الآلام المذكورة والهرمونات، وذلك بالرغم من عدم وجود دراسات تحدد الهرمون الذي تسبب تغيرات مستوياته تلك الآلام.

الحمل

يمكن أن يكون سبب وجع الثدي هو الحمل، إذ من الممكن أن تشعر الحامل بألم في الثدي خلال فترة الحمل، خاصّة في الشهور الثلاثة الأولى منه.

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احتقان الثدي بحليب الأم

يحدث ذلك عند المرأة بعد إنجاب الطفل وامتلاء الثدي بالحليب، حيث يجب تفريغ هذا الحليب إما بإرضاع الطفل وإما بتفريغه يدوياً.

التدخين

حين يعمل التدخين على زيادة الإيبينيفرين (Epinephrine) في الثدي، ما قد يتسبّب بشعور المرأة بألم في ثدييها.

حمّالة الصدر

من الممكن أن تسبّب حمالة الصدر غير المناسبة آلاماً في الثدي.

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