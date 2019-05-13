بالصور| سهرات الفنانات في رمضان بالجلباب والعباءات

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فضلت العديد من الفنانات، الظهور في السهرات والحفلات خلال شهر رمضان الكريم بالجلباب المحتشم ذي الألوان الصيفية الجذابة.
كان أبرزهن الفنانة، ريم البارودي، التي تألقت بعباءة ستان، باللون الأزرق، كما ظهرت الفنانة صفاء جلال، بعباءة صفراء اللون منقوشة ببعض الرسومات، وكذلك الراقصة دينا التي تألقت بعباءة باللون الفوشيا.
فضلًا عن كلا من الفنانة شاهيناز ونبيلة عبيد ورجاء الجداوي اللاتي ظهرن في معظم السهرات بالجلباب المحتشم متخليات عن فساتين السواريه.
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