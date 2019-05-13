آخرها مداعبة لطيفة على الحذاء الذهبي.. 6 مشاهد تجمع محمد صلاح بابنته "مكة"

"نعم، أنا أعلم أن لدينا واحد منه في المنزل، ولكن هذه واحدة أخرى".. عبارة داعب بها نجم نادي ليفربول الإنجليزي ابنته الوحيدة مكة، عقب فوزه بجائزة الحذاء الذهبي للمرة الثانية كهداف للبريميرليج، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

أرفق "مو صلاح" صورة تجمعه بمكة، التي تنظر باستغراب إلى جائزة الحذاء الذهبي في يد والدها، وهى مطلة بـ"تيشرت ليفربول" وبنطال جينز، على ملعب "أنفيلد" الإنجليزي.

تفاعل واسع لاقته صورة "نجم ليفربول" مع نجلته، خلال الدقائق الماضية، والتي حصدت على ما يزيد عن 500 ألف تسجيل إعجاب خلال الساعات الماضية، بالإضافة إلى مئات التعليقات المهنئة لها على فوزه بالجائزة.

"كبرت سنة".. مكة محمد صلاح تسجل هدفا على ملعب "أنفيلد"

وهذه ليست المرة الأولى التي ينشر فيها "مو صلاح" مع "مكة" عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، حيث يرصد "هن" 5 مواد مصورة آخرى لنجم النادي الإنجليزي مع نجلته خلال الفقرات التالية:-

في مارس الماضي، نشر "مو صلاح" صورة عائلية تجمعه ببنته وزوجته ماجي محمد، اللاتي أطلان بأزياء بحر تجمع بين الأبيض والأصفر "روز"، خلال تواجدهما على إحدى شواطئ جزر المالديف، وسط تفاعل واسع تجاوز المليون إعجاب.

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ظهر "صلاح" مع ابنته خلال لعبهما سويًا، ضمن إعلان دعائي لإحدى شركات الاتصالات الكبرى، في مارس 2018، والذي تجاوز ملايين المشاهدات.

ولم ينشر "مو صلاح" صور لـ"مكة" خلال عامي 2016 و2017، بعد نشره 3 مواد مصورة معها في 2015.

ونجح الثلاثي الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، وزميله السنغالي ساديو ماني، والمهاجم الدولي الجابوني بيير إيميريك أوباميانج، لاعب آرسنال في التتويج بجائزة هداف النسخة الحالية من الدوري الإنجليزي مناصفة بعد تساويهم في عدد الأهداف التي أحرزها كل منهم هذا الموسم برصيد 22 هدفا، إلا أن الفرعون المصري لم يحصد مع فريقه بطولة الدوري الإنجليزي.

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