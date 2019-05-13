تعتبر "الريش الضانى" من أكثر أنواع الأطعمة الشهية التي يقبل عليها المصريون، ولكن نظراً لمرورها بأكثر من مرحلة فتعتبر الأصعب بالنسبة لربات المنزل.
إليكِ طريقة عمل الريش الضاني بورق العنب، على طريقة الشيف تامر طنطاوي، خلال حلقته مع الإعلامية" نهى عبدالعزيز" في برنامج" مطبخ الهوانم" المذاع عبر فضائية" dmc".
المقادير
لبن
زبادي
مستردة
طحينة
ملح
فلفل
كرفس
بابريكا
كركم
دجاج
قرفه
كيلو ريش ضاني
حزمه شبت وكزبره
مرقه للتسويه
شرائح ليمون
الحشو
محشي ورق عنب
جبنة شيدر أو موتزاريلا
طريقة التحضير
- في البداية اغسلى الريش جيداً، ثم ضعيها في ماء بالملح واتركيها حتى تتخلص من أثار الدم تماماً، ثم جهزي التتبيلة من خلال وضع كل مكوناتها بالمضرب الكهربائي. بعد ذلك اخرجي الخلطة وصفي الريش من الماء وضعي التتبيلة عليها جيداً، ثم اتركيها في الثلاجة لمدة ليلة كاملة، حتى يتغير مذاقها وتكون سهلة النضج فيما بعد.
- في اليوم الثاني شوحيها على النار بنقطة زيت واحدة، ثم أخرجيها ورصيها في صينية "بايركس" مع وضع الكرفس داخله بجانب البقدونس، ثم تزيينها بوضع ورق فويل.
- ضعي البصل والثوم وباقى التوابل والخضروات وغطيها، ثم ضعيها في الفرن لمدة ساعتين، على نحوا 180 درجة مئوية.
- بعد ذلك افتحى "الشواية" العليا عليها حتى تحمر من أعلى، وبذلك يمكنك تقديمها مع الأرز أو الخبز المحمر بالزبد.
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