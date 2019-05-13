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أضرار حبوب الكولاجين على الجسم

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يلجأ العديد من الأشخاص، لتناول حبوب الكولاجين، كمكملات للجسم، للاستفادة منها في العناية بالشعر والبشرة وغيرها.

وعلى الرغم من فوائدها العديدة، تحتوي حبوب الكولاجين التي تستمد من الكائنات البحرية، على نسبة عالية من الكالسيوم، الأمر الذي يسبب العديد من الأضرار الصحية، والمرضية بسبب الإفراط فيها. 

أضرار حبوب الكولاجين على الجسم: 

الإمساك.

اضطراب نبضات القلب.

آلام العظام.

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الشعور بمرارة الفم.

الحساسية.

التقيؤ.

الإرهاق بشكل عام.

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