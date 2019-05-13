"هي بتشرب معسل؟".. أحمد فهمي يتقبل سخرية الجمهور من صوت هنا الزاهد

تقبّل الفنان أحمد فهمي سخرية أحد المتابعين، من صوت خطيبته الفنانة هنا الزاهد، في مسلسل "الواد سيد الشحات".
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تعليق أحد المتابعين، على مشهد من مشاهد مسلسل هنا الزاهد الجديد، قائلا: "هي هنا صوتها كدا ولا هي بتشرب معسل؟"، ليرد فهمي على الفور، "المفروض اشتم بس الإفية ضحكني".
يذكر أن أحمد فهمي وهنا الزاهد يؤديان بطولة بمسلسل "الواد سيد الشحات"، الذي يعرض في السباق الرمضاني الحالي.
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