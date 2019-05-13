الامارات | مدرسة الأرقم تخرج «براعم 2019»

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرسة الأرقم تخرج «براعم 2019» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفلت مدرسة الأرقم الخاصة بتخريج كوكبة من براعم قسم رياض الأطفال للعام الدراسي 2018 - 2019. ونظمت المدرسة حفلاً على مسرح قاعة جامعة الغرير، بحضور عدد من أهالي وذوي الخريجين، وأعضاء هيئة التدريس. وتخللت الحفل فقرات منوّعة قدمها البراعم تعبيراً عن فرحتهم. وفي نهاية الحفل تم تقديم أفواج الخريجين والاحتفال بنهاية مرحلة وبداية مرحلة جديدة. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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