الامارات | «شوماخر» في دور العرض 5 ديسمبر المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن «شوماخر» في دور العرض 5 ديسمبر المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبث خلال شهر ديسمبر المقبل فيلم وثائقي عن حياة مايكل شوماخر، صاحب الرقم القياسي للفوز بلقب بطل العالم لسباقات سيارات فورمولا 1، وفقاً لما أعلنه صناع الفيلم وإدارة أعمال شوماخر.

ومن المقرر أن يصدر الفيلم «شوماخر» في الخامس من ديسمبر المقبل في البداية بدور العرض السينمائية بألمانيا وسويسرا، وربما أيضاً في بلدان أخرى. ولهذا السبب سيعرض فيديو ترويجي للفيلم في مهرجان «كان» الذي يبدأ غداً. وستعرض لقطات جديدة من أرشيف العائلة، ولكن الوضع الصحي لشوماخر بعد حادث التزلج الخطير في 2013 لن يكون جزءاً من الفيلم الوثائقي. وتتحدث كورنينا زوجة شوماخر وابناه جينا ومايك ووالده ومنافساه السابقان في مقابلات.

وقالت مديرة أعمال شوماخر سابين كيم، إن «مسيرة شوماخر المذهلة تستحق أن يتم الاحتفال بها بعد مرور 25 عاماً على أول لقب لبطولة العالم من ألقابه السبعة».

وفاز شوماخر بأول ألقابه في بطولة العالم عام 1994، وكانت أنجح فتراته مع فريق فيراري، إذ فاز بخمسة ألقاب من 2000 - 2004. واعتزل الرياضة في 2012 ومازال يحمل العديد من الأرقام القياسية في فورمولا 1، مثل الفوز بأكبر عدد من السباقات وعددها 91 سباقاً.