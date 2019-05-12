بالصور| "فستانين وجامبسوت".. سمية الخشاب ترد على أحمد سعد بـ"الشياكة"

مفأجاة غير متوقعة، كشفتها الفنانة سمية الخشاب، بإعلان ظهورها مع الإعلامية بسمة وهبة، عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب الهجوم الناري لطليقها الفنان أحمد سعد في البرنامج نفسه، وتأكيد "بسمة" على تواصلها مع "سمية" لاستضافتها في البرنامج.

تعليقات عدة مشيدة بإطلالة الفنانة مع "بسمة"، حيث اختارت فستانا طويلا، والذي تميز بأنه فاتح اللون ودون نقوش، بالإضافة إلى حزام رفيع يحمل لون الفستان نفسه، يحمل العلامات التجارية لشركة الأزياء الفرنسية لوي فيتون.

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وهذه ليست المرة الأولى التي تلفت فيها "الخشاب" الأنظار بأزيائها خلال حوار تلفزيوني عقب الانفصال عن أحمد سعد، ففي إبريل الماضي، ظهرت مع الإعلامي عمرو أديب بـ"جامبسوت" أسود، مزين بنقوش من الدانتيل.

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وفي أول لقاء تلفزيوني بعد الانفصال، اختارت الظهور بفستان أصفر متوسط الطول، والذي تميز بأنه خال من الرسوم والنقوش.

يشار إلى أن الخشاب أكدت لـ"الوطن"، أنها لن تسكت على اتهامات طليقها، وسترد بشهود وحقائق سُتعلنها لأول مرة، كما ستفجر مفاجأة من العيار الثقيل ستهز الرأي العام، وفقا لكلامها، متابعة: "هو افترى عليّ وظلمني وأذاني وأنا سترت عليه، لأني بنت أصول ولكن لكل شيء نهاية".

هجوم واضح شنه المطرب أحمد سعد على طليقته الفنانة سمية الخشاب، مطلقا تصريحات صادمة للمرة الأولى، حول كواليس ارتباطهما وتفاصيل طلاقهما، خلال استضافته، اليوم، في برنامج "شيخ الحارة"، الذي يُعرض على شاشة "القاهرة والناس"، مع الإعلامية بسمة وهبة، أبرزها أنها سرقت شقته، وأنه لم تُعرض عليها أعمال فنية خلال تلك زواجهما.

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