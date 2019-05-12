من فيفي عبده لسلوى خطاب.. اتهام أحد أفراد فريق عمل "رامز في الشلال" بالتحرش

"أنتم بردو المتحرشين بنقابلكم كتير"، هكذا علقت الفنانة سلوى خطاب على أحد فريق عمل برنامج "رامز في الشلال"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، والتي وقعت ضحيته اليوم الأحد.

وأظهرت اللقطات انزعاج الفنانة، خلال تركيب أحد أفراد فريق العمل للمايك لها، حيث اتهمته بالتحرش، قائلة: "أنتم بردو المتحرشين بنقابلكم كتير".

لم تكن سلوى خطاب هي الضيفة الأولى التي تتهمه بهذا الفعل، فسبقتها من قبل الراقصة، فيفي عبده، التي استضافها رامز، بالحلقة الأولى، حينما شعرت فيفي بتحسس يد العامل الذي يضع لها المايك، جسدها، ما أثار غضبها فقالت، "متمدش إيدك عليا.. ألبك على خلقتك".

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ليرد رامز جلال ضاحكا، "من الواضح أن الواد غوط بإيده شوية.. تحس أنها هتاخد حقنة في العضل".

وتدور فكرة البرنامج حول إيهام الضحية بأنه من المقرر أن يصور إعلانا لصالح منتج من منتجات العصير، ليتعرض بعدها لمقلب.

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