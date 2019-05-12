دار الإفتاء: يجوز صلاة المرأة دون تغطية قدميها

تتساءل العديد من النساء باستمرار، عن الحكم الفقهي حول صحة صلاة المرأة حال عدم تغطية قدميها سواء بملابس طويلة أو جوارب.

وأكدت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنه يمكن للمرأة أن تكشف قدميها في الصلاة.

واستشهدت "الإفتاء المصرية" بجواز الإمام أبي حنيفة القول إظهار المرأة قدميها، معتمدًا في فتواه على تفسيره للآية رقم 31 من سورة النور: "ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها"، والتي تعني نهي عن إبداء الزينة واستثنى ما ظهر منها، والقدمان ظاهرتان.

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