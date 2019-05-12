قريبا.. بسمة وهبة تستضيف سمية الخشاب للرد على أحمد سعد

نشرت الإعلامية بسمة وهبة، صورة جديدة، بصحبة الفنانة سمية الخشاب، عبر حسابها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، مُعلقة: "حق الرد مكفول..انتظرونا قريبا". ومن جانبها، نشرت "الخشاب" صورة لها، مرتدية فستان كلاسيك، باللون الوردي، وتسريحة شعر بسيطة، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مُعلقة: "انتظروني قريبا جدا في شيخ الحارة علي القاهره والناس"، في إشارة منها إلى استضافتها في برنامج "شيخ الحارة" على قناة "القاهرة والناس". Advertisements وكانت بسمة، استضافت الفنان أحمد سعد، مؤخرًا في حلقتين متتاليتين، للحديث عن زوجتيه السابقتين، سمية الخشاب وريم البارودي. ​

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