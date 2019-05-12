"كبرت سنة".. مكة محمد صلاح تسجل هدفا على ملعب "أنفيلد"

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مرتدية تيشيرت ليفربول، مع بنطال جينز، وشعر طويل منسدل، خطفت مكة محمد صلاح، الأنظار حولها، على ملعب "أنفيلد"، وهي تسير نحو الكرة، وتجري لتسدد هدفا بشباك أرضية الملعب، وسط احتفال الجماهير بها، وتشجيعهم لها من المدرجات.
ورصدت اللقطات المصورة، احتفال صلاح بابنته، من خلال احتضانه لزوجته أمام الجماهير، ثم احتضانه وحمله لمكة، موجها التحية للجمهور بالمدرجات.
واحتفل، محمد صلاح، لاعب ليفربول، والمنتخب الوطني، اليوم، بالحصول على جائزة "الحذاء الذهبي" كأفضل هداف للموسم الحالي في الدوري الإنجليزي.
يشار إلى أنها ليست المرة الأولى، التي تظهر فيها "مكة" بصحبة والدها بالملعب، ففي العام الماضي، خلال حصول "صلاح" أيضًا على الحذاء الذهبي، ظهرت "مكة" وهي تلعب كرة القدم مع والدها بالملعب، وسط تفاعل كبير من جمهور ليفربول.
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