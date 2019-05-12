بالفيديو| باهر السعيد عن علاج الإمساك في رمضان: يجب تنظيم الوجبات لأربع صغيرة

قال الدكتور باهر السعيد، أخصائي التغذية، إن الإمساك يكون منتشر جدا في شهر رمضان، خصوصا مع قلة السوائل بالجسم، طوال اليوم، بالإضافة لعدم الأكل طوال فترة الصيام، ثم الإكثار من الطعام وقت الإفطار.

وأضاف السعيد، خلال حديثه ببرنامج "IN BOX" على شاشة "صدى البلد"، أن الأكل كله غير صحي في رمضان، من حلوى وأكلات دسمة خالية من الألياف، موضحا أنه لتجنب الإمساك في شهر رمضان لابد من الإكثار من شرب الماء وتنظيم الوجبات لأربع وجبات صغيرة.

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وتابع السعيد: "الألياف الكتيرة والمضغ هام جدا، ولابد من أدوية للهضم، والأدوية الملينة هامة جدا".

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