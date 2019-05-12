"سحور النهاردة".. طاجن بيض بالمشروم وجبن مخبوز بالزيتون

تعتبر وجبة السحور رئيسية في شهر رمضان، فتساعد على تحسين أداء الجسم، إن العبرة في وجبة السحور ليست في كمية الطعام المتناولة، ولكن في نوعية الطعام وفوائده على الصحة.

وتقدم لك "هُن" اليوم طاجن بيض بالمشروم والجبن المخبوز بالزيتون، في وجبة السحور.

بيض بالمشروم

المكونات

4 بيضات متوسط الحجم

1 بصلة متوسطة الحجم

القليل من المشروم

زيت طهي الطعام

ملح وفلفل حسب التذوق

طريقة التحضير

قومي بتسخين الزيت في مقلاة صغيرة علي نار متوسطة الحرارة.

بعد تسخين الزيت مباشرة ضيفي الثوم حتي تفوح رائحته.

ضيفي البصل حتي يصبح شفاف، بعدها ضفي المشروم والتقليب حتي يصبح لين.

إضافة الملح والفلفل حسب الرغبة، وبمجرد أن ينضج الفطر يمكنك فصله في وعاء جانبي.

بعد ذلك، قومي بخفق البيض بالشوكة جيداً وإقلي البيض في مقلاة أخرى.

بعد تجهيز البيض ضيفي المشروم.

الجبن المخبوز بالزيتون

المكونات

نصف كوب زبدة.

2 كوب جبن شيدر مبشورة

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1 كوب طحين

1 معلقة صغيرة من الفلفل الحلو

نصف معلقة صغيرة من الكمون المطحون

ربع معلقة صغيرة من الفلفل الحار

زيتون أخضر كبير

طريقة التحضير

جهزي وعاء متوسط الحجم و بإستخدام الخلاط الكهربائي أو الشوكة قومي بخفق كل من الكريمة، الزبدة، معاً حتي يصبح الخليط ناعم جداً.

ثم خلط الطحين، الفلفل الحار وتغطية الوعاء لمدة ساعة على الأقل.

قومي بغسل الزيتون جيداً و تجفيفه بالمناشف الورقية ولف الزيتون في خليط الجبن جيداً حتي يتم توزيعه علي الزيتون بشكل جيد.

وتكرار هذه الخطوة مع كل حبات الزيتون الموجودة.

ضعي الزيتون الملفوف بالجبنة علي أوراق الخبز وتركها في الثلاجة حتي تتجمد وبمجرد أن تتجمد يمكنك تخزينها حتي يأتي موعد تجهيزها.

قومي بتسخين الفرن 400 درجة.

قبل الخبز يفضل إخراج كرات الجبن والزيتون من الثلاجة بـ15 دقيقة ثم الخبز في الفرن لمدة 15 دقيقة واتركها حتي تبرد قبل تناولها.

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