خيمة رمضانية لأطفال الإسكندرية: صلاة وصوم ويوجا وجمباز

«خيمة رمضانية للأطفال»، فكرة أقامتها أكاديمية خاصة بالدعم النفسى وتنمية مهارات الطفل بالإسكندرية، لتعويد الأطفال على الصيام خلال الشهر الكريم، وذلك من خلال خلق جو تنافسى بين بعضهم البعض، ومن ناحية أخرى استضافتهم خلال فترة الصيام حتى تتاح الفرصة لأمهاتهم للقيام بواجباتهن المنزلية.المركز يقدم أنشطة مختلفة تهدف لتعليم الأطفال باستخدام الأساليب الحديثة.

"علا": نعمل على تنمية مهارات الطفل ودعمه نفسياً

بحسب علا سمير، مديرة التسويق بالمركز: «بنعلّم الأطفال الصوم عن طريق إلقاء قصص متنوعة مناسبة للأطفال عن قيمة الصيام وسبب فرضه وكيفية أداء الفروض خلال اليوم، بالإضافة إلى تعليم الأطفال الكثير من الأنشطة الأخرى التى يعشقونها». 5 ساعات هى المدة التى تفتحها الخيمة الرمضانية بشكل يومى: «اليوم الواحد داخل الخيمة بـ50 جنيه، والشهر كله بـ600».يقوم الأطفال بممارسة مجموعة من الرياضات المختلفة مثل الأيروبكس، والجمباز، ورقصات الزومبا، واليوجا، وبعض التمارين الرياضية بأجهزة الجيم: «الأطفال بتكون مستمتعة جداً بالجو ده، وبيبقى تغيير عن اليوم التقليدى، خصوصاً إن أجازة نصف العام للطلاب الصغيرين بدأت».بالإضافة لذلك يوفر المركز بعض الأنشطة الترفيهية الأخرى المتعلقة بشهر رمضان، مثل سينما للأطفال، رسم وتلوين على الجبس، وتقديم بعض الفوازير الرمضانية: «هنعمل يوم فى نص الشهر الأطفال يفطروا فيه مع بعض فطار جماعى».

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ولإدخال الأطفال فى جو الشارع الرمضانى، قام الفريق بعمل ديكورات ملائمة لطقس الخيمة الرمضانية: «الأطفال مبسوطين جداً بالجو لأنهم حاسين إنهم بيشاركوا الصائمين فرحتهم بطريقة مختلفة، النشاط عجبهم جداً، لأنه جديد عليهم، وكمان عاملين ليهم مكان مخصص للألعاب».

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