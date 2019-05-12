منها ضعف الذاكرة.. أعراض انقطاع الدورة الشهرية

انقطاع الدورة الشهرية أو ما يعرف بـ"سن اليأس" من الأمور التي تزعج الكثير من السيدات، حيث تعطيهن شعور بتقدم السن كما أنها تصيبن بالاكتئاب وآلام المزعجة نتيجة تغير الهرمونات.

لكن، توجد بعض الأعراض التي تشير إلى انقطاع الدورة الشهرية يجب أن تدركها جيدًا النساء حتى تستعد لهذه المرحلة، وعرض بعضها موقع "Bright side".

1- رائحة كريهة أسفل الإبط:

من الأعراض التي تشير انقطاع الدورة الشهرية، وجود رائحة كريهة أسفل منطقة الإبط، حيث يكون السبب هو انخفاض مستوى هرمون الاستروجين في الجسم، فيؤدي إلى فرز الغدة المتواجدة في منطقة الإبط بشكل أكثر.

2- زيادة نسبة البول:

فهي أيضًا من الأعراض التي تشير إلى قرب انقطاع الدورة الدموية، وذلك بسبب ضعف عضلات الحوض، فانخفاض مستويات هرمون الاستروجين يؤدي إلى سلس البول.

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3- ضعف الذاكرة:

فالتغيرات الهرمونية أثناء فترة انقطاع الدورة الشهرية تؤدي إلى الشعور بالتوتر ومشاكل في النوم، لذلك تصبح المرأة أقل تركيز مما يؤدي إلى ضعف الذاكرة.

4- الأرق الدائم:

هرمون البروجسترون من الهرمونات المهدئة للجسم، وعند انقطاع الدورة الشهرية يقل نسبة هذا الهرمون في الجسم، مما يزيد من نسبة الشعور بالقلق.

5- فقدان في كتلة العظام:

انخفاض مستوى هرمون الاستروجين يعمل أيضًا على فقدان كثافة العظام، لذلك يمكن أن تفقد ما يصل إلى 20% من العظام خلال الفترة الأولى من انقطاع الدورة الشهرية، مما يترتب عليه الإصابة إلى خشونة والتهاب المفاصل.

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