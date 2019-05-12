تحتوي الكثير من البروتينات.. "متستغنيش" عن الشوربة في سفرة الإفطار

عادة ما يكون طبق الشوربة متواجد على المائدة طوال العام، لكن على مائدة رمضان يتسم بنكهة مختلفة، حيث تزيد فوائده.

من ضمن فوائد الشوربة في مائدة رمضان، تعويض جزء من الماء الذي يفتقده الجسم أثناء فترة الصيام، كما أنها الشوربة الدافئة تمهد لمعدة تناول وجبة الإفطار التي غالبًا ما تكون دسمة.

وبحسب ما ذكرته خبيرة التغذية رزان شويحات، أن الشوربة تعمل على تزويد الجسم بعناصر غذائية يحتاجها الجسم، لكن يجب أن تكون الشوربة مليئة بالمكونات المفيدة مثل القطع الصغيرة من الجزر والكوسا والبصل، بحسب ما ذكرته "سي أن أن".

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وينصح أيضًا بالتقليل من الإضافات الدسمة مثل الكريما والسمن، كما أنه يجب التقليل من الملح واستبداله بالبهارات والأعشاب المفيدة.

ويجب أن تدرك بأن الشوربة هي جزء مهم من الإفطار، فشوربة العدس تحتوي على الكثير من البروتينات لأنها محضرة من الحبوب، وإذا كنت تريد الحفاظ على وزنك، فيمكنك الاعتماد على الشوربة الغنية بالماء كشوربة الخضار مثلًا.

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