انت الان تتابع تفاصيل خبر "إطالة اللسان".. تهمة جديدة في الأردن وهذه عقوبتها والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 12 مايو 2019 05:55 مساءً - قضت محكمة صلح الجزاء في العاصمة الأردنية عمان، اليوم الأحد، بحبس شاب سنةً؛ بـ"جرم إطالة اللسان"، طبقاً لأحكام قانون الجرائم الإلكترونية.

ووفق قرار المحكمة فإن المدعى عليه كان قد نشر على صفحته بموقع التواصل "تويتر" تعليقاً على منشور تضمن إطالة اللسان على العاهل الأردني عبد الله الثاني.

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وأعملت المحكمة نص المادة 15 من هذا القانون، والتي تنص على أن "كل من ارتكب جريمة يعاقب عليها بموجب أي تشريع نافذ باستخدام الإنترنت أو أي نظام إلكتروني أو اشترك أو تدخل أو حرض على ارتكابها".

كما استعملت المادة 195 من قانون العقوبات، التي تنص على أن يعاقب بالحبس من سنة إلى 3 سنوات كل من يثبت تجرؤه "بإطالة اللسان على جلالة الملك".

ووفق ما أفادت وكالة "عمون" الإخبارية المحلية فإن الحكم أولي ولا يزال قابلاً للطعن أمام محكمة استئناف عمان.