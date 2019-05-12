"أمهات مصر": امتحانات "تالتة إعدادي" فوق مستوى الطالب المتوسط

واصل اتحاد "أمهات مصر" برئاسة عبير أحمد، رصد امتحانات الشهادة الإعدادية لليوم الثاني على التوالي في مختلف المحافظات.
وتابعت "عبير"، في بيان لها، أن "امتحان الهندسة لطلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة القليوبية تضمن أسئلة صعبة وتحتاج لوقت طويل للاجابة عليها، بالإضافة إلى صغر حجم الرسومات، بينما شهد امتحان مادة الجبر بمحافظة القاهرة تباين في الآراء بين السهل والصعب، بينما كان في مستوى الطالب المتوسط في الدقهلية".
وأكدت "عبير"، أن امتحان الجبر بمحافظة الشرقية شهد صعوبة في عدد كبير من الأسئلة، كما جاء امتحان العلوم لمحافظة السويس صعباً ويستغرق وقت كبير للإجابة على جميع الأسئلة.
أشارت إلى أن امتحان اللغة الإنجليزية جاء سهلاً وفي مستوى الطالب المتوسط، بمحافظتي الإسكندرية والجيزة.
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