بالفيديو| أحمد كريمة: المرأة لا تصلح لإمامة النساء في صلاة التراويح

خلال شهر رمضان، تفضل العديد من النساء التجمع مع بعضهن لأداء صلاة التراويح معا، على أن تؤمهن إحداهن.

وأوضح الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، الحكم الشرعي في تلك المسألة الفقهية، بأنه المرأة لا تصلح إمامة المرأة للنساء في الصلاة، ولذلك لا يجوز لها الإقدام على ذلك.

وأضاف "كريمة"، خلال برنامجه "فتاوى رمضانية" المذاع على "الوطن تي في"، بأن يجب على الرجل إمامة النساء، في الصلاة لافتًا إلى أن ذلك الحكم الفقهي منصوص عليه في الشريعة اليهودية والمسيحية والإسلامية.

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واستشهد أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، باعتماد السيدة عائشة زوجة النبي على غلام في إمامتها للصلاة.

"فتاوى رمضانية" برنامج فقهي يومي، يقدّمه الدكتور أحمد كريمة، في الساعة 12 ظهرًا على "الوطن تي في"، والذي يجيب من خلاله على التساؤلات الشائعة في شهر رمضان.

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