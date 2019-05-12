ما حكم تلقيم الأظافر أثناء الصوم؟

تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا حول حكم تقليم الأظافر في رمضان وهل ذلك يبطل الصيام.
وقالت الدار عبر موقعها الرسمي: «كلا، ما دام لم يدخل جوف الإنسان منها شيء».
وتابع: «تقليم الأظفار من السنة؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة: الختان، والاستحداد، ونتف الإبط، وتقليم الأظفار، وقص الشارب» أخرجه البخاري في "صحيحه".
وتقليم الأظفار في نهار رمضان جائز بلا كراهة، إذ ليس هناك دليل يدل على خلاف ذلك».
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