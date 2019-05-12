4 صيحات من الأحذية تناسب جميع الأزياء والأوقات

من أهم قواعد التسوق الذكي، هو شراء القطع المستدامة التي يمكن اعتمادها لفترات طويلة، وذلك من خلال التركيز على الصيحاتالتي يُسمح بتنسيقها بأكثر من طريقة، وفيما يخص موضة هذا العام، هناك 4 صيحات من الأحذية، لاحظنا أنها تناسب جميع الأزياء والأوقات، لذلك، مهما كانت القطعة باهظة الثمن، فإنها ستحقق دورًا أكبر من تكلفتها.



1- حذاء الـ pump الأبيض

في الأعوام السابقة كان حذاء الـ pump، ذو المقدمة المدببة، باللون البيج، هو الأكثر عملية، أما اللافت هذا العام فهو صعود اللون الأبيض، ربما على خلفية رواج الأحذية الشتوية البيضاء.

لم يعد الحذاء الأبيض مرتبطًا بالسهرات أو الاطلالات المسائية كما كان في السابق، بينما قدمه خبراء الموضة هذا العام كاختيار يومي، بخاصة وأنه يتماشى مع اطلالة عصرية مكونة من جينز وتي شيرت، أو اطلالة مسائية بـ فستان ربيعي مورد.



2- الصندل الجملي

إذا قررت اعتماد صندل صيفي أنيق يناسب جميع الصيحات، يفضل اختيار اللون الجملي، ليس لأنه لون محايد يسمح بتنسيقه مع عدد كبير من الألوان، لكن أيضًا هذا اللون يخفي عيوب القدم، بخاصة إذا كنتِ تعانين بعض البقع الداكنة بعد الأحذية الشتوية.

ومن ناحية الأخرى، اللون الجملي وعائلة البني بشكل عام من الألوان الرائجة خلال هذا الربيع والصيف، لذلك يظهر الصندل الجملي كاختيار مواكب للموضة.



3- الأحذية الرياضية البيضاء

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رغم صعود الأحذية الرياضية الضخمة والملونة بأكثر من لون ربيعي ساطع، كذلك الأحذية الرياضية النيون، إلّا أنّ الحذاء الأبيض مازال يحتل المكانة الأكبر عند اختيار زوج من الأحذية العملية.

4- الصندل الأسود المزين بشرائط

عادت موضة الصنادل المكشوفة والمزينة بشرائط أمامية، وتعود هذه الموضة إلى حقبة التسعينيات، فلا مانع من تنسيق زوج من الصنادل السوداء مع جينز أو مع تنورة أو فستان، كما أنها قطعة عملية تناسب أيّ وقت خلال اليوم.

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