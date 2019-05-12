"شانيل" ترفع شعار "كل ثانية تحكي قصة" في ساعتها الجديدة

تشكّل الثواني جزءًا مهمًا لدار "شانيل"، التي أسستها امرأة تعرف كيف تتبع غرائزها؛ غريزة اللحظة التي يكون فيها القرار قد تم اتخاذه بالفعل، فوجودنا ما هو إلا سلسلة من الأحداث المتتابعة التي لم تكن من قبيل الصدفة: سواء كانت أطول ثانية من العمر في يوم قرار مهم، أو أثناء تحضير بيض نصف مسلوق ببراعة ودقة، أو اللحاق بالطائرة، أو تفويت سيارة الأجرة.

وصممت الدار ساعة " J12" الجديدة لتكون رفيقتك المثالية خلال كل ثانية من هذه الأحداث. وفي الحملة الإعلانية لساعة شانيل CHANEL ا لأكثر شهرة، تشارك تسع نساء بارزات تجاربهن الخاصة عن لحظات غيرت حياتهن، باعتبار أن كل شيء عبارة عن قصة ثوانٍ للمرأة التي تتواصل مع حياتها، ومع هذه الساعة الخاصة التي يمكنها تحديد مصيرها في بضع ثوانٍ. ساعة J12 الجديدة هي الابتكار الأفضل لهذه المرأة.

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