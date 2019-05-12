الريش يحضر بقوة في إطلالات النجمات 2019

تبحث الكثير من السيدات المحبّات للموضة عن التميّز والاختلاف، فتأتي الصيحات الجديدة التي تقدّمها المجموعات العالمية في كلّ موسم لتطلق النبض العاشق للأزياء والإبتكار في قلب كلّ سيدة. هذا الموسم الربيعي غمرنا بصرعات مليئة بالحياة والمرح، من بينها الريش: في الفساتين، التنانير، السراويل، البلايز والأكسسوارات، كما برز في لوكات منها دراماتيكية وأخرى أكثر هدوء.

ولم تقتصر هذه الصيحة على منصّات العروض، بل انتقلت بقوّة إلى إطلالات النجمات العربيات والعالميات، بخاصة تلك في المناسبات، فاتّخذت هذه الصيحة طابعًا مختلفًا وأكثر جرأة.

الريش في أحدث إطلالات النجمات

ولم تأتي هذه الصيحة ذات طابع خجول أبدًا في لوكات النجمات، بل خرجت عن المألوف وأكّدت لنا أنّ الريش صيحة مرحة ولكنّها في الوقت نفسه عنوانًا للجرأة والمبالغة. إليكِ الدليل!

وأطلّت المغنية اللبنانية مايا دياب بفستان قصير من "Nicolas Jebran" غطّى الريش الأبيض الناصع كلّ الفستان بطريقة مفرطة حتّى أصبح ذات قصّة مبالغ بحجمها. لم تكتفِ النجمة اللبنانية بالفستان نفسه فحسب، بل أتى صندالها ذات الكعب العالي مكتسٍ بالريش ليكمّل اللوك، وليؤكّد على الجرأة في الإختيار والتنسيق.

ولفتتنا إطلالة الفنانة اللبنانية نجوى كرم بفستان أبيض طويل من تصميم "Rami Kadi"، زيّنه الريش عند منطقة الصدر المتميّزة بقصّة الأوف شولدر في إطلالة تمزج العصرية بالكلاسيكية.

وبالقصّة ذاتها، أتى الفستان القصير الذي اعتمدته Kendall Jenner، فكسى الريش منطقة الصدر كاملةً وبكثافة. لوك كيندال جينر أتى ذات نمط أكثر مرح وشبابية.

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أمّا لوك Rita Ora في فستان من Marc Jacobs، فزيّنه الريش بكثرة واتّخذ اللونين البرتقالي والفوشيا ليتموّجا سويًا في إطلالة مليئة بالمرح والمشاكسة، هذا اللوك يعدّ من بين الإطلالت الجريئة والمطعّمة بالعصرية، فلا تتردّدي واخرجي عن المألوف في تصميم مماثل.

وزيّن الريش أطراف الأكمام الكبيرة والياقة على شكل V في الفستان الذي اعتمدته Olivia Palermo من Giambattista Valli. نقشة الورود، الطابع الإنسيابي للقماش، القصة الفضفاضة من الأعلى حتّى الأسفل والريش، عناصر دلّت على ملكية التصميم وعصريته في الوقت ذاته.

وبلوك ساحر ونابض بالأناقة، اعتمدت الممثلة الكندية Shay Mitchell فستانًا باللون الزهري الباستيل وبقصّة مبتكرة، زيّنه الريش من عدّة جهات ليصبح اللوك ملفت ومميّز.

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