باقة من أحدث العطور التي تتجسد في أسمى أيات الإبداع

العطور قصص آسرة تتجسد في بعضها أسمى آيات الإبداع وعبقرية انتقاء الثمين من المكونات وحرفية التأليف والمزج وإحكام الصنعة وروعة الحبكة العطرية. إليك تهديكِ باقة من أحدث العطور التي ترسي جديداً نحو إبداع عطري لا ينضب، فأي رواية منها ستتمادى في أسرك؟

تراث حداثي

Givenchy L›Interdit Couture Edition

نسخة حداثية جديدة من عطر كلاسيكي أيقوني صدر في عام 1957. تقف هذه النسخة شاهداً على قدرة الدار العريقة على صياغة التراث بأسلوب عصري يواكب حيثيات الموضة. يفتتحه البرغموت والكمثرى ثم يفسحان المجال للمسك الرومي والياسمين وزهر البرتقالي التونسي على ركيزة من الباتشولي ونجيل الهند والأمبروكسان (أحد المكونات الأساسية لرائحة العنبر) والفانيليا.

مرح الاحتفالات

Carolina Herrera 212 VIP Rosé Extra Eau de Parfum

إبداع هذا العطر يكمن في أن عصيره يجسد المعنى الحقيقي لجذب الأضواء في الاحتفالات، كما يشع طاقة إيجابية تبعث على الشعور بالمرح. عطر محدود الإصدار ينتشي بنفحات الكرز والمندرين والليتشي، إلى جانب اللوز المر والفاوانيا وجذور الأوريس Orris التي تمنحه رائحة البودرة المميزة.

تفاؤل بلا حدود

Salvatore Ferragamo Amo Flowerful

يروي قصة انفجار زهري يدفع المرء نحو التفاؤل دفعاً. نفحات العنب الأسود تفتتحه مع ثمار اليوزو Yuzu الصفراء المشرقة، تليها رباعية زهرية مكثفة تشمل أزهار الكرز، والياسمين والفاوانيا الوردية وأوركيد الفانيليا وتؤجج من جمالها النفحات الخشبية والمسك.

أنشودة سعادة

Lancôme La Vie est Belle en Rose

ما أجمل الحياة باللون الوردي! قصة سعيدة ينسجها هذا العطر الخلاب بنسخة أكثر انتعاشاً من العطر الأصلي. نفحاته العليا: برغموت، فلفل وردي، توت أحمر، والوسطى: فاوانيا، زنبق الوادي، ورد سنتيفوليا، ورد دمشقي، والأساسية: خشب الصندل، سوسن، باتشولي، مسك.

طابع شرقي مميز.. الرصاصي قسمات بريق

عاشقات العطور الشرقية الأصيلة سيقعن في غرامه خاصة وأنه يقدم نفحات زهرية بطريقة مغايرة يتمازج فيها أريج البرغموت، والبرتقال، وأرطماسيا، وزهرة تاخيت المخملية، والتفاح الأخضر في الافتتاحية، مع كل من الياسمين، والبنفسج، والقرنفل، والزعفران.

قهوة وياسمين

Yves Saint Laurent Black Opium Eau de Parfum Intense

فصل جديد من الإبداع، تضيفه دار إيف سان لوران إلى تاريخها بإضافة جديد إلى عطور «بلاك أوبيوم». نحن أمام عطر غامض آسر يجسد شخصية المرأة الجريئة التي تعشق استقلاليتها. وأجمل ما يميزه الطريقة غير المسبوقة في دمج القهوة مع الياسمين.

عنبر فلورنسي

Roberto Cavalli Florence Amber

كيف يتسنى للعطر أن يختزل الكاريزما الفريدة لبلدة ما ويحولها إلى رحيق استثنائي؟ جاذبية فلورنسا أصبحت مرادفة لأنوثة طاغية تشع من جنبات هذا العطر الذي يستهله البرتقال، والليمون، والسرو، ثم يتوسطه السفرجل والغاردينيا.

تناقض مثير

Emporio Armani in Love with You Intense

مكمن الإبداع في هذا العطر هو التناقض اللافت بين شخصيته الهشة والقوية في آن واحد. ويأتي مستوحى من رائحة أن يكون المرء في حالة حب وارتفاع مستويات الأدرينالين لديه، ويتألف من نفحات زهرية وفاكهية رقيقة تشمل الكرز والراسبري والعنب الأسود والورد والياسمين والشيح والباتشولي.

