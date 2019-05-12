مجوهرات "وردة الرياح" من "ديور" بألوان مميزة تناسب شخصيتكِ

جاءت مجموعة "Rose des Vents" بأسلوب عصري وأنيق، ككل تصاميم مجوهرات Dior الخلابة،حيث عادت Victoire de Castellane،المديرة الإبداعية لقسم المجوهرات لدى ديور، إلى أهم الرموز في تاريخ الدار العريقة وفي حياة مؤسسها، فأعادت ابتكار رسميّ النجم والوردة المفضّلين لدى Monsieur Dior.

واجتمع الرمزان في تصميم واحد اتخذ شكل وردة الرياح، وزيّن كل تصاميم المجموعة، قلادات، أساور، خواتم وأقراط مصنوعة من الذهب، تزيّنت بالأحجار الجالبة للحظ، كالملكيت الأخضر، الألماس، اللؤلؤ، اللازورد، الفيروز والأوبال الزهري.

ولكل من هذه الأحجار رمزية خاصة، وتأثير مختلف على من يعتمدها، وإن كنتِ تريدين المزج بين الحلي الجالبة للحظ، وتلك التي تبرز شخصيتكِ بألوانها الرمزية، فتصاميم مجوهرات ديور هذه هي خياركِ الأفضل؛ لذلك، سنكشف لكِ أي تصاميم من مجموعة Dior Rose des Vents هي الأنسب لشخصيتكِ، بحسب لون كل منها.

اللون الزهري للمرأة الناعمة

إذا كانت أنوثتكِ هي الصفة التي تميّز شخصيّتكِ، فالمجوهرات ذات اللون الزهري هي أكثر ما يعبّر عن أسلوبكِ. يمكنكِ اعتماد أي من هذه التصاميم التي تظهر بالذهب والأوبال الزهريين، لإطلالة ناعمة مفعمة بالأنوثة. يتميّز الأوبال الزهري برمزيّة خاصّة، إذ يتمتع بقدرة على حماية المرأة التي تعتمدها.

اللون الأزرق التركوازي للمرأة الحنون

إن كنتِ تتمتعين بطبع حنون ومحبّ، وتعتنين بكل من حولكِ، فحجر الفيروز الأزرق هو الأقرب إلى شخصيتكِ. بالإضافة إلى كونه من أقدم الأحجار الكريمة المستعملة في صناعة الحلي، من المعروف عن الفيروز أنه يساعد في الحفاظ على توازن كل من يلبسه. اعتمدي أي من قطع Dior Rose des Vents التي يزيّنها هذا الحجر الكريم، لإطلالة أزلية.

اللون الأخضر للمرأة العقلانية

إن كنتِ تعتمدين على عقلكِ أكثر من قلبكِ، ويستهويكِ التحليل الفكري، فخياركِ الأفضل هو حجر الملكيت الأخضر. سيجلب لكِ الحظ، ويساعدكِ على التعبير عن شخصيتكِ وأسلوبكِ أكثر. سواء كان يزيّن السوار، القلادة أو موديل القرط الواحد كما نرى في الصورة أدناه، فالملكيت الأخضر كفيل بتمييز إطلالتكِ.

اللون الأبيض للمرأة التقليدية

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من التفاصيل الأزلية التي تزيّن المجوهرات، اللؤلؤ الأبيض المتميّز بأيقونية عابرة للزمن. إن كنتِ تتمتعين بأسلوب كلاسيكي، وتحبين المجوهرات التقليديّة، فهذه التصاميم ستناسب ذوقكِ حتماً. يتداخل فيها اللؤلؤ مع الألماس، لتعطي طابعاً أنيقاً ومرهفاً.

اللون الأسود للمرأة القوية والمسيطِرة

ودخل حجر العقيق اليماني الأسود على العديد من تصاميم مجوهرات Dior، فأعطى طابعاً أنيقاً وجريئاً في الوقت عينه. اعتمدي هذه التصاميم إن كنتِ تتمتعين بشخصية قوية، وتريدين إبرازها بشكل راقٍ وأزلي. بالإضافة إلى إبراز شخصيتكِ، سيجلب لكِ هذا الحجر المزيد من الطاقة الإيجابية.

ألوان النيون للمرأة الجريئة

وأصدرت دار Dior تصاميم Rose des Vents بألوان النيون الصارخة لموسم الصيف. اعتمديها للوك عصري ومرح، خصوصاً إذا كنتِ صاحبة شخصية جريئة وتحبين المجاذفة عند اختيار إطلالاتكِ.

خليط من الألوان للمرأة الخلاقة والواثقة

تداخلت الأحجار الكريمة الجالبة للحظ مع بعضها في العديد من تصاميم مجوهرات Rose des Vents. إن كنتِ امرأة واثقة من نفسها، وتتمتعين بفكر خلّاق ومبدع، فخليط الألوان هذا سيناسبكِ تماماً. اعتمدي أي من هذه القطع لتكون مركز الأنظار في كل لوك تختارينه.

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