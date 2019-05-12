نصائح لاختيار ظلال عينين يناسب العيون الزرقاء ويجعلها تبدو ساحرة

قد تكون العيون الزرقاء لافتة بتطبيعتها، إلا أن اعتماد مكياج غير موفّق أو اختيار ألوان غير مناسبة قد تجعل عينيك الزرقاوين تبدوان باهتتين وتفقدهما لمسة الإشراق والبريق، فإليك بعض النصائح لاختيار ظلال عينين يناسب العيون الزرقاء ويجعلها تبدو ساحرة أكثر.

إن أفضل درجات الألوان التي تساعد في إبراز عينيكِ الزرقاوين هي اللوحة التي تتضمن لون البرونز والأحمر والبرتقالي والبرقوق والنحاسي... فهذه الدرجات اللونية تجعل عيناك تبدوان أكثر إشراقاً وتمنحها مظهراً دراماتيكياً لافتاً.

ولمكياج جريء، اعتمدي على الظلال ذات الدرجات الزرقاء لمكياج العيون الدخاني، فاللون الأسود والرمادي يجعلهما تبدوان حادتين في حين أن الظلال الزرقاء ستظهرها مشرقة ولامعة، وإذا أردت الحصول على مكياج عينين لافت، أضيفي خطاً من الأيلاينر باللون الأسود الداكن إلى مكياجكِ. البعض يعتقد بأن الأيلاينر الأزرق هو الأنسب للعيون الزرقاء إلا أن خبراء التجميل يؤكدون بأن الخط الأسود يزيد من دراماتيكية النظرات ويحدث تناقضاً جذاباً في مكياج الوجه بشكل عام.

إذا كنت ممن لا يحبّذن تطبيق ظلال عيون، إنما تكتفي بقلم الكحل، فننصحكِ باختيار تركيبة كحل لمّاعة تعكس وجهاً على نظراتكِ. بإمكانكِ أن تختاري كحلاً باللون الأزرق أو الأرجواني أو حتى الأسود، ولكي تبرزي جمال عينيكِ ننصحكِ باعتماد كريم أساس بلون دافئ مائل إلى البرونز، مما يخلف توهّجاً ناعماً ومضيئاً، ويجعل مكياجك لافتاً أكثر.

ومن الخطوات التي تساعد في إبراز جمال عينيكِ ومكياجهما، تمشيط الحواجب وتحديدها. بإمكانكِ أن تختاري قلم تحديد حواجبأو ماسكرا خاصة لتحديد الحواجب بلون فاتح يناسب زرقتها أو أن تتجّهي إلى اللون الداكن في حال كان شعركِ بنياً أو أسود.