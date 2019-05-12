على خطى فكرة بمليون جنيه.. بنات يروين تجاربهم في الإيقاع بـ"الكراش": "طلع مسيحي"

طريقة تتبعها المُدرسة "شيماء" التي تجسد دورها الفنانة سهر الصايغ، ضمن أحداث مسلسل "فكرة بمليون جنيه" من أجل إيقاع الشباب حتى تسنح لها فرصة الزواج، خاصة أن أحدا لا يهتم بها نظرًا لوزنها الزائد.

مفاجأة لم تكن تتوقعها "شيماء" حينما أقنعتها والدتها ميرفت "الفنانة صابرين"، بالذهاب لدجال من أجل معرفة أسباب عدم زواجها حتى الآن، وهنا يخبرها " الدجال" بأن هناك من صنع لها عمل لكي لا تتزوج أبدًا.

حاولت شيماء الإيقاع بزميلها الجديد مدرس الموسيقى الذي يقوم بدوره" حامد الشراب" من خلال استجوابه واستدراجه لمعرفة تفاصيل عن حياته الشخصية بطريقة كوميدية، قبل أن تصدم بمعرفة خطبته من أخرى، وذلك بعد فشل زيجتها من "أوس أوس".

ورصد هُن حالات بعض الفتيات مع "الكراش" اللاتي يعجبن به ويحاولن الإيقاع به ومعرفة جميع تفاصيله.

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بطريقة كوميدية روت "نهى.س" صاحبة الـ25 عامًا، قصتها مع الشاب الذي أُعجبت به وحاولت معرفة تفاصيله وذكرت:" شوفت شاب معايا في الجامعة وكنت كل يوم بلاقيه قدامي ولفت نظري إعجابه بيا، ولما سألت حد من صحابي عليه طلع مسيحي وأنا مسلمة".

موقف مشابه تعرضت له "نانسي.ح" تبلغ من العمر 30 عامًا حينما غادرت زميلتها في العمل وحل محلها شاب وسيم، لم تتمالك مشاعرها وحاولت استدراجه من خلال طرح عدد من الأسئلة غير المباشرة لمعرفة طبيعة حالته الإجتماعية لتتفاجئ بكونه متزوج رغم عدم ارتداءه دبله.

وذكرت:" قعدت متابعاه فترة طويلة من أول ما جه المكتب وشوية بشوية حسيته لطيف وبقوله انت ازاى مش متزوج لحد دلوقتي، وتفاجئت بالصدمة إنه متزوج وعنده أطفال، ولما سألته عن الدبلة قالي بنسى ألبسها".

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