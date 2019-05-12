بعد قتل "فيروز" كلبها في "قمر هادي".. كيف تحمي أطفالك من السلوكيات القاتلة؟

"تعال يا بينجو أنا عارفة أنك تعبان، أنا هريحك"، جملة قالتها "فيروز" ضمن أحداث مسلسل "قمر هادي" قبل أن تقتل كلبها "بينجو" بدقائق، بوضع الوسادة عليه لكتم أنفاسه، ثم انفجرت في البكاء بعدها وهي تقول "يعني مش هشوفه تاني؟".

موقف "فيروز" صدم الجمهور لا سيما أنه صادر من طفلة صغيرة، ولكن هذه المشكلات النفسية ليست من وحي الدراما فحسب، ولكنها مستوحاه من الواقع أيضا.

وقال جمال فرويز استشاري الطب النفسي، إن هذا الموقف يحدث في الواقع وأكثر منه، فهناك أطفال يقدمون على قتل أخوتهم الأصغر سنا، لكن دائما ما يخفي الأهالي مثل هذه الجرائم حفاظا على الشكل الاجتماعي، مرجعا السبب لأسباب عدة سواء ما دفع "فيروز" في المسلسل أو ما يدفع الأطفال عموما للإقدام على مثل هذه الأفعال.

وأوضح فرويز، أن هناك عوامل عدة من الممكن أن تدفع الطفل للإقدام على مثل هذه الأفعال، وتأتي على رأسها الغيرة الشديدة، كما أن من الممكن أن يكون الطفل يعاني من الاضطرابات النفسية، أو انفصام.

وتابع: "كما يأتي التقليد كعامل مهم جدا في مثل هذه الأفعال، سواء من مشاهدته في التليفزيون أو في الواقع".

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أشار استشاري الطب النفسي، إلى أن المشكلات الأسرية بين الزوجين عند ظهورها للأولادء ، أو حرمان الأطفال عاطفيا، وشعور الوحدة حال الطفل الذي ليس ليه أصدقاء، من الممكن أن يكونوا سببا مباشرا في اضطراب الطفل نفسيا ودفعه لقتل حيوان أو طفل أصغر منه، وهو يدرك معنى "القتل".

نصائح تجنب الأطفال السلوكيات القاتلة

وأوصى فرويز بنصائح عدة، لتجنب الطفل مثل هذه السلوكيات، بفصلهم عن المشاكل الأسرية وتجنب الشجار أمامهم نهائيا، فضلا عن عدم إشراك الأطفال كطرف في الشجار.

وأكد أن بعض الآباء يحاولون الضغط على الطرف الآخر من خلال إشراك الطفل في المشكلة، مؤكدا ضرورة مراقبة ما يشاهده الطفل عبر التلفزيون لأنه يؤثر على سلوكه بشكل مباشر.

وتدور أحداث مسلسل قمر هادي حول "هادي أبو المكارم" الذي يجد نفسه فاقد للذاكرة بعد تعرضه لحادث ما، ومع مرور الوقت يتذكر بعض الأشياء، والمسلسل من بطولة: هاني سلامة، وداليا مصطفى، ويسرا اللوزي، وأشرف زكي، ومراد مكرم، وهالة فاخر، وإنعام سالوسة، وأحمد التهامي، ومن إخراج: رؤوف عبد العزيز، وتأليف: إسلام حافظ، ومن إنتاج: سينرجي - تامر مرسي.

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