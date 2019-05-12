سمية الخشاب ترد على أحمد سعد: "ظلمني وسترت عليه.. وانتظروا مفاجأة"

أحمد سعد يفجر مفاجأة عن سمية الخشاب: "سرقت لحن أغنية قلبي يا ناس"

"خدعتني بسبحتها وسرقت شقتي".. أحمد سعد يفتح النار على طليقته سمية الخشاب

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قالت الفنانة سمية الخشاب، إنها صورت حلقة من برنامج "شيخ الحارة" مع المذيعة بسمة وهبة، قبل أيام، للرد على اتهامات الفنان أحمد سعد، لها بالدلائل والقرائن والمستندات -حسب قولها-.

وأكدت الخشاب لـ "الوطن"، أنها لن تسكت على تلك الاتهامات وسترد بشهود وحقائق سُتعلنها لأول مرة، كما ستفجر مفاجأة من العيار الثقيل ستهز الرأي العام- وفقا لكلامها، متابعة: "هو افترى عليّ وظلمني وأذاني وأنا سترت عليه، لأني بنت أصول ولكن لكل شيء نهاية".

وأطلق المطرب أحمد سعد تصريحات صادمة بشأن طليقته الفنانة سمية الخشاب للمرة الأولى، شن بها هجوما واضحا عليها، حول كواليس ارتباطهما وأسباب طلاقهما، خلال استضافته ببرنامج "شيخ الحارة"، الذي يُعرض على شاشة "القاهرة والناس"، مع الإعلامية بسمة وهبة. اقرأ تفاصيلها بالضغط على العناوين التالية:

أولها "حب ورقة" وآخرها "سرقة شقة".. القصة الكاملة لأحمد سعد وسمية الخشاب

"خدعتني بسبحتها وسرقت شقتي".. أحمد سعد يفتح النار على طليقته سمية الخشاب

أحمد سعد يفجر مفاجأة عن سمية الخشاب: "سرقت لحن أغنية قلبي يا ناس"

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