فطارك اليوم: بطه محشية لسان عصفور.. والحلو قطايف بالمكسرات

نقدم لك، اليوم، فطارا دسما مليئا بالفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم خلال صيام رمضان، وهي تحتوي على بطة محشية لسان عصفور بالكبدة، وسلطه التومية، والحلو قطايف بالمكسرات والكريمة.

المكونات

بطه

كبدة وقوانص البطه

كيس لسان عصفور

بصلة مبشورة

بصلة كاملة

2 ثمرة طماطم مبشورة

ملعقة ثوم مفروم

ملح وفلفل أسود، بهارات جوزة الطيب "حسب الرغبة"

الطريقة

يشوح اللسان عصفور في أناء عميق، وبعد أن يتغير لونه يضاف إليه البصل والطماطم المبشورين.

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وفي أناء أخر تشوح الكبدة والقوانص بعد التقطيع، ويرش عليها فلفل أسود، والثوم المفروم وبصله مفرومة.

يضاف الكبدة للسان العصفور ويقلب جيدا، ثم يصب فوقة الماء الساخن، ويترك حتى يشرب الماء.

تحشى البطة باللسان عصفور، ثو يقفل بطن البطة جيدا، ورجليها جيدا في أناء عميق به ماء ساخن، والبصله السليمة وورق اللورا واللحبهان وجوزة الطيب توضع البطه بها، وتغلق جيدا.

بعد نحو ساعة ونصف يمكن التأكد من طهي البطة، وبعدها تصفى جيدا من الشوربة.

يمكن تحميرها بملعقة من الزبدة مع ملعقة من الزيت، مع رشه من الملح والفلفل الاسود.

ويمكن دهنها بمزيج من ملعقتين من البابريكا، ومعلقة من زيت الزيتون ودهن البطة بها وإدخالها الفرن.

تقدم البطة بجانب البطاطس المحمرة وسلطة التومية.

يقدم الحلو القطايف بالمكسرات والكريمة بعد ساعتين على الأقل، من تناول الفطار حتى لا يتسبب في مشاكل بالهضم.

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