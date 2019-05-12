أشعة الشمس السبب الأساسي لظهور البقع البيضاء

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 12 مايو 2019 01:41 مساءً - تُعتبَر أشعة الشمس العامل الأبرز في ظهور البقع على سطح البشرة ومنها البقع البيضاء، والتي تكون علامة على تلف الخلايا الطلائية التي تنتج مادة الميلانين. وقد تشير البقع البيضاء أيضًا إلى مرض جلدي أكثر خطورة يسمى البهاق، والذي يتميز ببقع بيضاء تنمو ببطء أكبر. مع البهاق ، يعتقد الخبراء أن الجسم ينتج أجسامًا مضادة تهاجم خلايا الصبغة وتقتلها، مما يؤدي إلى التقليل التدريجي للون.

أما في حالات البقع البيضاء الناتجة عن أشعة الشمس، فالأمر ليس خطيراً، إذ يقتصر الأمر على تغيّر لون الجلد بشكل موقت حتى أن البعض يقرّر عدم معالجة هذه المشكلة. إلا أنه في بعض الحالات تكون البقع البيضاء كثيرة وظاهرة ما يؤثر في نضارة البشرة وملامح الوجه بشكل عام ويعيق عملية تطبيق مكياج ناجح على البشرة.

كريم الوقاية أساسي للعناية بالبشرة

وتعتبر الكريمات الواقية من أشعة الشمس الرفيق الأول لمن تعاني من مشكلة البقع البيضاء، وكلّما كانت درجة الحماية عالية، كان الضرر أقل. بعض هذه الكريمات يأتي بتركيبة سميكة تناسب البشرة الجافة والأجواء الباردة، فيما البعض الآخر يأتي بتركيبة اللوشن أو الحليب، وهي تركيبة ناعمة ولزجة تناسب صحبات البشرة الدهنية ولا تتسبّب بإفراز الزيوت في البشرة.

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سواء كنت على الشاطئ، ذاهبة إلى العمل، تتنزّهين مع الصديقات... كريم الوقاية من أشعة الشمس أساسي قبل الخروج من المنزل. ضعيه على بشرة نظيفة ومرطّبة، بعد استخدام كريم النهار، وجدّدي تطبيقه كل ساعتين إذا كنت معرّضة إلى أشعة الشمس لوقت طويل.

استخدمي كريم وقاية ملون لاطلالة نضرة

هناك بعض الكريمات الواقية من أشعة الشمس والتي تأتي ملوّنة ما يجعلها خياراً مناسباً للسيدة التي لا ترغب في وضع كريم أساس أو بودرة على وجهها. يكفي اختيار الدرجة اللونية المناسبة لبشرتك من كريم الوقاية والاكتفاء بوضعه مع القليل من البلاش.

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