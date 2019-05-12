روتين العناية بالأظافر خلال شهر رمضان

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 12 مايو 2019 01:41 مساءً - كما البشرة والشعر، تحتاج الأظافر خلال شهر رمضان الى اهتمام كبير وعناية خاصة لتعزيز قوتها ومنعها من التكسر والإصابة بالهشاشة. انطلاقاً من ذلك، سنطلعك على روتين العناية بالأظافر خلال رمضان لتحافظي على أظافرك قوية وصحية ومتألقة.



تنظيف وترطيب الأظافر

الخطوة الأولى في روتين العناية بالأظافر، هي إعداد الأظافر، أي تنظيفها جيداً. قومي أولاً باستخدام مزيل الجلد من خلال وضع قطرة منه على كل ظفر، من ثم دلكي به أظافرك جيداً والمنطقة المحيطة بها. انتظري دقيقتين، من ثم اغسلي أظافرك بالصابون وشطفيها بالماء.



قص وتقليم الأظافر

من المهم جداً المواظبة بين الحين والآخر على قص الأظافر وتقليمها، فذلك يعزز من قوتها ويكافح تكسرها. لكن، احرصي على استخدام أدوات عالية الجودة، فهي تساعدك في الحصول على مظهر أظافر أنيق، كما أنها لا تلحق الضرر بأظافرك.



تقوية الأظافر

عندما يفتقد جسمك الى المعادن والفيتامينات، ينعكس هذا الأمر على أظافرك، حيث تصاب بالهشاشة والتكسر، لذلك اعملي على تقويتها من خلال استخدام مقوي الأظافر ذات الجودة العالية، فهو يقوي أظافرك ويمنحها لمعاناً صحياً فائقاً.



ترطيب الأظافر

بعد ذلك، قومي بترطيب أظافرك باستخدام منتج غني بالفيتامين E، فإضافة الى رائحته المدهشة، فهو يعمل على تليين وإعادة ترطيب الجلد المحيط بالظفر. كذلك، قومي يومياً بترطيب يديك بالكريم المرطب المفضل لديك، فذلك يحمي أظافرك من الجفاف والتكسر.

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