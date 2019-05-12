البدلات الملونة : كيف ترتدينها ؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 12 مايو 2019 01:41 مساءً - سادت موضة البدلات للسيدات في الفترة الأخيرة، ورصدنا ارتداءها بكثرة في مختلف المناسبات والاطلالات المسائية والنهارية . ولكسر الاطلالة الذكورية بألوانها الداكنة، قدّمت الماركات العالمية صيحة البدلات بألوان صاخبة ومفعمة بالحيوية .



نصائح لارتداء البدلة



- إذا كنت قصيرة القامة، ابتعدي عن الجاكيتات الطويلة التي تغرق جسمك، وانتبهي إلى طول البنطلون، الذي يجب ألّا يتعدّى الكاحل، ليوحي بأنّك أطول ممّا أنت عليه.



- قصّات البدلة الملتصقة بالجسم تناسب المرأة الرشيقة، لأنّها تُظهر جمال تفاصيل الجسم بشكل أنيق.



- البدلة الواسعة تمنحك طلّة غير قاسية، وهي تضفي بعض الاستدارات على جسمك، في حال كنت بحاجة إليها.

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- الحقائب المحمولة تناسب طلّة البدلة التي تعتمدينها في المساء، بينما الحقائب المتوسّطة الحجم، التي تشبه حقائب الأطبّاء تناسب طلّة البدلة التي ترتدينها للعمل خلال النهار.



- القلائد الكبيرة تتكامل مع طلّة البدلة.

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