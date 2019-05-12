5 قطع أساسية لا تستغني عنها أمل كلوني

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 12 مايو 2019 01:41 مساءً - هناك كثير من الأسباب التي تجعل متابِعات الموضة يقعنَ في غرام أسلوب أمل كلوني، بداية من اختياراتها اليومية التي تُلهم أيّ امرأة عاملة، وصولًا إلى لحظات الأناقة التي لا يمكن تمر على السجاد الأحمر.

نجمات عربيات وعالميات في الجمبسوت وآخرهنّ أمل كلوني



إذا كنتِ واحدة من المعجبات بأسلوب أمل كلوني، عليكِ التوقف عن القطع الأساسية والأكثر تكرارًا، والتي لا تستغني عنها زوجة الممثل العالمي جورج كلوني، والتي نستعرض أهمها:



1-الحذاء النيود



تنتعل أمل كلوني مجموعة مختارة من الأحذية، لكنها دائمًا تولي أهمية خاصة للأحذية من طراز الـ pump، التي تعزز أناقتها وتزيد قامتها طولًا، ولاحظنا من بين اطلالات "كلوني"، أنها تكرر الحذاء النيود، ربما لأنه يناسب جميع الاطلالات.

مستحضرات تجميل تضيء بشرة أمل كلوني

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إطلالة أمل كلوني



2- الفساتين الكلاسيك



حتى في اطلالات العمل الصباحية، تميل أمل كلوني إلى اعتماد الفساتين الناعمة، بخاصة ذات التصميم المستقيم المناسب لقوامها. تذهب إلى ألوان متنوعة بين الجريء مثل الأحمر، وبين الناعم مثل الوردي والأصفر.

3- الحقائب الكبيرة

ربما لطبيعة عملها كمحامية حقوقية، تميل أمل كلوني إلى الحقائب كبيرة الحجم، باعتبارها خيارًا وظيفيًّا، ولاحظنا أنها تفصل التصميمات المجسمة التي تسمح بحمل كثير من التفاصيل الشخصية.

أمل كلوني تلهمكِ أفكار أزياء لمختلف المناسبات



4- التنانير الميدي



يبدو أنّ أمل كلوني تفضل الاختيارات المريحة، لذلك تعتمد التنانير الميدي الفضفاضة، وعادة ما تنسقها بأسلوب كلاسيكي تناسب عملها، وتوفر لها الراحة.



5- النظارات كبيرة الحجم



رغم ظهور النظارات الشمسية صغيرة الحجم، إلا أنّ أمل كلوني مازالت تفضل النظارات كبيرة الحجم، وعادةً ما تذهب إلى التصميمات المربعة التي تناسب وجهها النحيف.

هكذا اعتمدت أمل كلوني صيحة "البولكا دوتس"