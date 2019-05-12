عبايات مطرزة وملونة من فاطمة الهزاع لمختلف مناسباتِك

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 12 مايو 2019 01:41 مساءً - الفاشينيستا ومصممة الأزياء الكويتية فاطمة الهزاع، تمتلك ذوقًا عربيًّا بالأزياء، لا سيّما بـ موديلات العبايات التي تعتمدها، مع تصاميم مترفة، وبتطريزات فخمة، أو الخامات الخفيفة بألوان ناعمة. وقد اخترنا اليوم أجددها لنقدمها لكِ في "الخليج 365.نت"، لتلهمكِ أفكارًا مختلفة بحسب كل مناسبة، وإليكِ التفاصيل.

العباية البيضاء مع الخامات الخفيفة مثل القطن والكتان، ستكون صديقتنا هذا الموسم بالطقس الحار، بالإضافة إلى أنّ الأبيض أحد ملوك الألوان في صيف 2019، كالعباية مع رسومات الورود الملونة وفروع الاشجار، نسقيها مع شوز رياضي باللون الأبيض، وشنطة من الخوص، حتى تبدي أكثر بساطة ومتناغمة مع الطبيعة من دون تكلف.



أما العباية الفستان مع حزام الخصر والكشكشة، سيناسبها أكثر الكعب العالي، ومناسبة للفتيات قصيرات القامة، بخاصة وأنّ العباية بتصميم قصير من الأمام، وسيكون الحجاب الأسود ملائمًا، أما إذا أحببتِ اطلالة لافتة للنظر أكثر، فاختاري الحجاب الذهبي، مع الكلتش الأسود.



بينما العباية السوداء من فاطمة الهزاع، مع تطريزات الورود البسيطة، فاعتمديها لكل مشاويركِ النهارية، أو اذهبي بها إلى العمل، كـ اطلالة صيفية وكاجوال مريحة وعملية، وبكل مرة بإمكانكِ تغيير طريقة التنسيق قليلًا، لتحصلي على اطلالة مختلفة، قد يناسبها كعب قصير من ماركتكِ المفضلة، لا سيّما أحذية فيندي Fendi العصرية، أو شبشب هيرميس Hermes بأحد ألوانه العصرية الأسود أو الأبيض.

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العباية البيبي بلو، مع الرسومات الفلكلورية الملونة، من الصيحات الرائجة بشكل كبير، وتناسب أكثر الصبايا المحجبات المراهقات، والكشكشة على الجزء السفلي للعباية، جعلت التصميم يبدو أكثر عصرية، اختاري معها الحجاب الأبيض، ولكننا لا ننصحكِ باعتماد الحذاء الذهبي الذي اختارته فاطمة، فسيناسبها اكثر الأحذية الكاجوال أو الصنادل المفتوحة، للتناغم مع فكرة تصميم العباية.



إليكِ بهذا الألبوم عبايات مطرزة وملونة من فاطمة الهزاع.. أيّ واحدة ستختارين لمناسباتكِ المقبلة؟