إطلالات يومية تناسب المحجبات في رمضان

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 12 مايو 2019 01:41 مساءً - مع الصيام والطقس الحار، تكون مهمة اختيار الاطلالة اليومية مهمّة شاقة، بخاصة للمرأة المحجبة التي تحتاج ملابس فضفاضة ومريحة.

بعد جولة ضمت اطلالات مدونات الموضة المحجبات خلال الفترة السابقة، نقترح عليكِ مجموعة من الأفكار لاطلالات يومية مناسِبة لشهر رمضان.

إطلالات محتشمة من خزانة مدونات الموضة



تميل المدونة المحجبة سمر البرشا، إلى المزج بين الأزياء الرسمية مع لمسة عصرية، لذلك تعدّ اطلالاتها خيارًا أنيقًا للمرأة العاملة، بخاصة وأنها تعتمد الحجاب المحافظ الملائم لرمضان، بدلًا من التوربان.



سمر البرشا تلهمكِ اطلالات تناسب العمل

سمر البرشا



اعتمدت سمر بدلة رسمية حمراء مع قميص نسائي حرير باللون الوردي، وعززت هذا المزيج اللوني العصري، بحجاب مورد ربطته على الطريقة التركية. كذلك انتعلت زوجًا من أحذية المول باللون الأحمر الساطع، واللافت في هذه الاطلالة، أنه يمكن تنسيق البدلة كاملة، أو خلع السترة والظهور بالقميص فقط.

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يبدو من اطلالات سمر البرشا أنها تعشق السترات، ولا تعتمدها بطريقة البدلة الكاملة فحسب، بينما تمزج سترات عصرية مع بنطلون بلون غير مماثل، لتحقق تباينًا لونيًّا أنيقًا. اعتمدت سترة رمادية فضفاضة مع بنطلون أخضر داكن، ونسقته معها قميص بيج، وأضافت لمسة صيفية بصندل أخضر مصمم من شرائط أمامية.

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سندس القطان تلهمكِ عبايات رمضانية أنيقة

سندس القطان



تميل المدونة الكويتية سندس القطان إلى الأزياء العربية، بخاصة العبايات، وفي رمضان ذهبت إلى بعض التصميمات المطبّعة بنقوش إسلامية لتناسب الشهر الكريم.

اعتمدت سندس القطان عباية مزينة بنقوش رمضانية باللون الذهبي على خلفية سوداء، كما زُينت بحزام ضمّ الخصر، زادت الاطلالة بريقًا مع حقيبة ذهبية من ديور، وصندل ربيعي بشرائط أمامية من تشكيلة دار الأزياء الراقية شانيل.

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في اطلالة أخرى، اختارت العباءة المفتوحة بتصميم بوهيمي، مزين بأهداف امتدت من الكتفين حتى نهاية التصميم. تناسب هذه التصميمات اطلالة مسائية على الإفطار أو السحور.



دلال الدوب تعتمد فساتين ربيعية مبهجة

دلال الدوب



يمكنكِ اتّباع ستايل وسط يختلف عن الأساليب السابقة، باعتماد فساتين ربيعية تحقق الراحة والحشمة، وفي الوقت نفسه تمنحكِ الأناقة والبهجة، وهو أسلوب اختارته المدونة دلال الدوب.

اعتمدت دلال الدوب فستانًا أحمر ساطعًا من صيحة الأزياء المكسرة، ونسقت معه زوجًا من الأحذية الرياضية باللون الأبيض، التي اختارته ليزيّن حجابها أيضًا.

كذلك، ذهبت دلال الدوب إلى فستان مزين بصيحة "البولكا دوتس" الرائجة هذا الموسم.

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