كيم كارداشيان تحتفل بمولودها الرابع من أم بديلة.. ومتابعون يخمنون اسمه

احتفلت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية، كيم كارداشيان، عبر صفحتها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بولادة طفلها الرابع من أم بديلة، دون الإفصاح عن اسمه وهو ما دفع الكثيرون لمحاولة تخمين الاسم.

ونشرت عددًا من الصور خلال احتفالها بقدوم المولود، معلقة عليها: "احتفلنا بصبينا الصغير منذ حوالي أسبوع وهو الآن هنا إنه مثالي للغاية".

وأضافت: "فيما يلي بعض الصور الخاصة بحوض استحمام CBD الخاص بي، كنت أخاف من أجل لا شيء الجميع يحبه كثيرًا".

حاول عدد من الرواد تخمين اسم الصبي التي لم تفصح عنه كيم خلال التعليقات، وجاءت منها "mexico ،chill ،Haroom".

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ولدى كارداشيان وزوجها المغني كاني وست 3 أطفال هم شيكاغو المولودة في يناير 2018 من أم بديلة أيضًا وسينت البالغ من العمر 3 أعوام ونورث وعمرها 5 سنوات.

واستعان الزوجان بأم بديلة بعد أن حذر الأطباء كارداشيان من مشكلات صحية خطيرة بعد ولادتها سينت عام 2015 إذا أقدمت على الحمل مجددا.

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