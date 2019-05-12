كاد أن يودي بحياتها.. شاب يشعل النار في فتاة ترفض الزواج منه

في وقت متأخر من الليل استيقظت أم باكستانية على صراخ ابنتها، لتجد النار ممسكة في جسدها، وترى أن رجلين يفران بعيدًا بعد أن غمرا ابنتها بالزبت وأشعلا النار فيها.

أسرعت الأم في الاتصال بأقاربها لمساعدتها في إطفاء النيران، لتوجه الاتهام إلى شاب عرض الزواج على ابنتها لكنها رفضته، ليتفق مع صديقه على الانتقام منها، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وبالفعل، ألقت الشرطة الباكستانية القبض على رجل، للاشتباه في محاولته لقتل الفتاة صاحبة الـ16 عامًا، بعدما رفضت عرض الزواج منه.

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ورغم الحروق على وجه الفتاة وجسدها وذراعيها، لكن الشرطة أفادت بأن الفتاة في حالة مستقرة بعد نقلها إلى مستشفى مظفرغاره جنوبي باكستان.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن التقرير الأولي للواقعة، ضم "تفاصيل فظيعة" عن الهجوم الذي كاد أن يودي بحياة الفتاة.

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