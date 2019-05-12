في وقت متأخر من الليل استيقظت أم باكستانية على صراخ ابنتها، لتجد النار ممسكة في جسدها، وترى أن رجلين يفران بعيدًا بعد أن غمرا ابنتها بالزبت وأشعلا النار فيها.
أسرعت الأم في الاتصال بأقاربها لمساعدتها في إطفاء النيران، لتوجه الاتهام إلى شاب عرض الزواج على ابنتها لكنها رفضته، ليتفق مع صديقه على الانتقام منها، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وبالفعل، ألقت الشرطة الباكستانية القبض على رجل، للاشتباه في محاولته لقتل الفتاة صاحبة الـ16 عامًا، بعدما رفضت عرض الزواج منه.
ورغم الحروق على وجه الفتاة وجسدها وذراعيها، لكن الشرطة أفادت بأن الفتاة في حالة مستقرة بعد نقلها إلى مستشفى مظفرغاره جنوبي باكستان.
وأوضحت الصحيفة البريطانية أن التقرير الأولي للواقعة، ضم "تفاصيل فظيعة" عن الهجوم الذي كاد أن يودي بحياة الفتاة.
كانت هذه تفاصيل خبر كاد أن يودي بحياتها.. شاب يشعل النار في فتاة ترفض الزواج منه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.